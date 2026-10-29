Probabile formazione Fiorentina: Dragusin-Viery in difesa, Brescianini ancora dal 1’

I probabili 11 che scenderanno in campo al Franchi di Firenze contro l’Atalanta

Fiorentina reduce da tre sconfitte consecutive, prima con il Genoa, poi con il Como ed infine con l’Inter, la squadra gigliata è dunque chiamata ad una reazione davanti ai propri tifosi. Oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 20:45, al Franchi arriva l’Atalanta. Vanoli studia le possibili mosse per garantire maggiore equilibrio, frizzantezza ma allo stesso tempo solidità. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

Ancora 4-3-3

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco dell’impianto di Campo di Marte schierandosi nuovamente con un 4-3-3. Tra i pali confermato il capitano, De Gea (autore di una buona prova a Milano, al netto dei due gol presi) a destra dal 1' ancora una volta Jimenez (suo il gol del momentaneo 1-0 viola contro l’Inter), sulla corsia opposta Valdepenas. Al centro ancora assente Ranieri, recentemente si è fermato per infortunio anche Pongracic che tornerà dopo la prossima sosta. Viery partirà dunque titolare al fianco di Dragusin.

In mezzo al campo Fagioli e Ndour sicuri di una maglia dal 1’, a completare il reparto potrebbe essere inserito ancora una volta Brescianini per dare maggiore equilibrio alla squadra, tra l’altro autore di una buona partita a San Siro. Sempre fuori dai convocati Atta, il francese sta effettuando un lavoro di recupero per il sovraccarico funzionale all’addome, con il quale sta combattendo da qualche tempo. Tornerà solamente quando sarà al 100%, assenza pesante dunque per la Fiorentina perché si tratta su un calciatore su cui ha investito molto.

Nel tridente d’attacco a destra confermatissimo Mastantuono, a sinistra Njie in ballottaggio con Gnonto. Al centro Pellegrino in vantaggio su Beto, l’argentino pur non trovando la via del gol da diverse partite, a livello di condizione sembra stare meglio rispetto al centravanti portoghese.