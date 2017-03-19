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Probabile formazione: davanti bomber Kalinic. Sanchez in difesa. Gli altri...

Questa la probabile formazione di Crotone-Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2017 11:57
Probabile formazione: davanti bomber Kalinic. Sanchez in difesa. Gli altri... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dovrebbe essere questa la formazione che alle 15.00 sfiderà il Crotone in Calabria: Tatarusanu tra i pali, difesa a tre composta da Sanchez, Gonzalo Rodriguez e Astori. In quattro a centrocampo con Chiesa a destra, Vecino e Badelj centrali e Tello a sinistra. Dietro la punta Kalinic agiranno Saponara e Borja Valero. Bernardeschi è acciaccato e Tomovic out per squalifica.

Fiorentina: Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Tello; Borja Valero, Saponara; Kalinic

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