Probabile formazione: davanti bomber Kalinic. Sanchez in difesa. Gli altri...

Questa la probabile formazione di Crotone-Fiorentina...

Dovrebbe essere questa la formazione che alle 15.00 sfiderà il Crotone in Calabria: Tatarusanu tra i pali, difesa a tre composta da Sanchez, Gonzalo Rodriguez e Astori. In quattro a centrocampo con Chiesa a destra, Vecino e Badelj centrali e Tello a sinistra. Dietro la punta Kalinic agiranno Saponara e Borja Valero. Bernardeschi è acciaccato e Tomovic out per squalifica.

Fiorentina: Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Tello; Borja Valero, Saponara; Kalinic