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Probabile formazione: davanti BBC, Borja Valero in mediana. La difesa...

La probabile formazione anti Chievo

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
21 gennaio 2017 10:56
Probabile formazione: davanti BBC, Borja Valero in mediana. La difesa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bernardeschi, Babacar e Chiesa ed ecco subito il gioco di parole: BBC. Come l'emittente e come sopratutto il fantastico tridente del Real Madrid: Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

A parte questa coincidenza nelle abbreviazioni la Fiorentina dovrà fare a meno di Kalinic squalificato e di Zarate che non è stato convocato. Borja Valero dovrebbe agire ancora in mediana. Ecco la probabile formazione per Chievo Verona-Fiorentina:

4-3-3: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Olivera, Cristoforo, Borja Valero, Badelj, Chiesa, Bernardeschi, Babacar.

Ballottaggio in difesa tra: Tomovic, Salcedo e Sanchez così come a sinistra tra Milic e Olivera. Occhio a Cristoforo. Davanti giocherà Babacar.

Gabriele Caldieron

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