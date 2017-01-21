Probabile formazione: davanti BBC, Borja Valero in mediana. La difesa...
La probabile formazione anti Chievo
Bernardeschi, Babacar e Chiesa ed ecco subito il gioco di parole: BBC. Come l'emittente e come sopratutto il fantastico tridente del Real Madrid: Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.
A parte questa coincidenza nelle abbreviazioni la Fiorentina dovrà fare a meno di Kalinic squalificato e di Zarate che non è stato convocato. Borja Valero dovrebbe agire ancora in mediana. Ecco la probabile formazione per Chievo Verona-Fiorentina:
4-3-3: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Olivera, Cristoforo, Borja Valero, Badelj, Chiesa, Bernardeschi, Babacar.
Ballottaggio in difesa tra: Tomovic, Salcedo e Sanchez così come a sinistra tra Milic e Olivera. Occhio a Cristoforo. Davanti giocherà Babacar.
Gabriele Caldieron