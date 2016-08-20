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Probabile formazione: Bernardeschi titolare, dubbi in attacco. Borja ballottaggio, Rossi…

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Probabile formazione: Bernardeschi titolare, dubbi in attacco. Borja ballottaggio, Rossi…

Redazione

20 Agosto · 10:09

Aggiornamento: 20 Agosto 2016 · 10:09

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Si ritorna sui banchi del primo giorno di scuola, ed ecco il primo arduo compito in classe: la Juventus.

Paulo Sousa nell’estate ha provato tante soluzioni: 3-4-1-2, 4-3-3 e ancora il 3-4-2-1. Fondamentale anche il reintegro di Rossi per cambiare modulo (seppur di poco) e affiancare a Kalinic un compagno di reparto di spessore.

Juventus (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic.

La Fiorentina ha il solo grande dubbio in attacco tra Ilicic-Rossi e Borja Valero per due maglie, visto che, lo spagnolo seppur recuperato potrebbe anche partire dalla panchina. L’unico sicuro è Kalinic che dovrebbe essere affiancato da Rossi. Per Borja sarà decisivo il provino e nel frattempo Josip Ilicic scalda i motori. Ecco lo schieramento:

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Bernardeschi, Badelj, Vecino, Alonso, Ilicic, Rossi, Kalinic.

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