Probabile formazione: Barak al centro, Cabral in vantaggio su Jovic. C’è Gonzalez. Venuti a destra

L’ultimo impegno di un marzo di ferro (ma aprile, con Coppa Italia e Conference, sarà pure peggio) prima del rompete le righe. La trasferta in terra turca (tra campo ai limiti della praticabilità e lungo volo di ritorno) ha lasciato pesanti strascichi nella tenuta fisica dei viola, che tuttavia per la gara di oggi contro il Lecce potranno avere in panchina sia Sottil che Bianco: il classe ’99 ha smaltito la botta presa nei giorni scorsi che lo aveva messo fuori causa per Sivas mentre il regista, con una mascherina in carbonio, si è potuto rendere disponibile per la sfida odierna dopo il pugno in viso ricevuto in Turchia da un tifoso di casa.

Passando alla formazione, è in difesa che sono attesi i cambi maggiori: davanti a Terracciano, dovrebbe toccare a Venuti sulla destra, con Biraghi sul fronte opposto e la coppia Milenkovic-Igor in mezzo.

A centrocampo il duo formato da Mandragora e Amrabat sarà chiamato agli straordinari mentre sulla trequarti resta almeno un ballottaggio: a destra non sembra in dubbio l’impiego di Gonzalez (che era uscito zoppicando giovedì) mentre dalla parte opposta Saponara parte in vantaggio su Ikoné e Kouame. Scontato il ritorno di Barak al centro.

In attacco, infine, Cabral è favorito su Jovic. Lo scrive La Nazione.

