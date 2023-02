Probabile formazione: altra chance per Venuti, Kouamé più di Ikone. Barak torna dal 1’. Biraghi-Terzic ballottaggio 

Poco spazio, dunque, agli esperimenti ma avanti tutta con le certezze. Quelle che dovranno ripartire dalla difesa dove – davanti a Terracciano – potrebbe essere ancora la volta di Venuti dal 1’, visto che il terzino di Incisa giovedì nel ritorno con il Braga sarà squalificato. Assieme a lui probabile conferma di Milenkovic e Igor come coppia centrale mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Biraghi e Terzic (che tuttavia dovrebbe trovare spazio in Conference). Rispetto alla sfida di giovedì, a centrocampo possibile un cambio: Bonaventura potrebbe essere lasciato in panchina con Barak che rivedrà la maglia da titolare assieme ad Amrabat in regia e Mandragora.

Qualche dubbio in attacco, dove restano due interrogativi: da un lato quello su Gonzalez (apparso in calo al Municipal) che in ogni caso dovrebbe figurare nella formazione di partenza, e l’altro quello legato alla prima punta. Complice il duplice exploit in Portogallo, al momento Jovic e Cabral partono alla pari anche se alla fine a spuntarla dovrebbe essere di nuovo in serbo. Infine per la maglia di esterno sinistro, ruolo per cui va registrato il ritorno tra i convocati anche di Brekalo, è ballottaggio tra Ikoné, Saponara e Kouame, con quest’ultimo in vantaggio. Di sicuro sono da aspettarsi sorprese. Con Italiano è sempre così. Lo scrive La Nazione.

