Primo tempo, Chiesa ispira Muriel che fa tripletta. Doppietta Benassi e gol Thereau. Il racconto

Un vero e proprio show quello andato in scena nel primo tempo della partita amichevole a Malta tra la Fiorentina e Hibernias. Tre le reti messe a segno dal colombiano Luis Muriel, il primo su rigore,...

Un vero e proprio show quello andato in scena nel primo tempo della partita amichevole a Malta tra la Fiorentina e Hibernias. Tre le reti messe a segno dal colombiano Luis Muriel, il primo su rigore, il secondo con un bellissimo tiro angolato da fuori area e il terzo dopo un grande assist di Federico Chiesa. Sorride anche Benassi che ha messo a segno una doppietta e Cyril Thereau che ha fatto il 4-0. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina del primo tempo

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Benassi, Gerson, Chiesa, Thereau, Muriel