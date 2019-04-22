Primavera, venerdì ci sarà Fiorentina-Juventus allo stadio Bozzi in diretta su Sportitalia

Venerdì 26 aprile alle ore 17 allo stadio Bozzi di Scandicci giocherà la primavera di mister Bigica contro la primavera della Juventus. La partità sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale...

Venerdì 26 aprile alle ore 17 allo stadio Bozzi di Scandicci giocherà la primavera di mister Bigica contro la primavera della Juventus. La partità sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

La Fiorentina é terza in classifica a pari punti con la Roma e a meno cinque punti dall'Inter per il secondo posto. Però la viola ha una gara da recuperare.