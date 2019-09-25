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Primavera, sabato con la Roma si gioca al Franchi alle 17. Diretta tv

La partita valida per il campionato Primavera tra Fiorentina ha avuto una variazione del campo di gioco: infatti la gara non si disputerà, come di consueto per le gare casalinghe della Primavera gigli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 14:31
Primavera, sabato con la Roma si gioca al Franchi alle 17. Diretta tv -
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La partita valida per il campionato Primavera tra Fiorentina ha avuto una variazione del campo di gioco: infatti la gara non si disputerà, come di consueto per le gare casalinghe della Primavera gigliata al Bozzi, ma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove gioca la prima squadra. Orario della gara: 17.00 del 28 settembre. La diretta della sfida su Sportitalia, canale 60.

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