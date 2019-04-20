Primavera, la Fiorentina pareggia contro la Sampdoria senza Vlahovic e Beloko…

Dopo la vittoria dalla Coppa Italia la Primavera è tornata a giocare in campionato cogliendo un punto in trasferta sul difficile campo della Sampdoria, al termine di una gara che i gigliati hanno domi...

Dopo la vittoria dalla Coppa Italia la Primavera è tornata a giocare in campionato cogliendo un punto in trasferta sul difficile campo della Sampdoria, al termine di una gara che i gigliati hanno dominato giocando un ottimo calcio. La Fiorentina è terza a quota 45 con una gara da recuperare (contro Roma il primo maggio).

Fonte: Violachannel