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Primavera, la Fiorentina pareggia contro la Sampdoria senza Vlahovic e Beloko…

Dopo la vittoria dalla Coppa Italia la Primavera è tornata a giocare in campionato cogliendo un punto in trasferta sul difficile campo della Sampdoria, al termine di una gara che i gigliati hanno domi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 15:43
Primavera, la Fiorentina pareggia contro la Sampdoria senza Vlahovic e Beloko… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ghidotti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ghidotti
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Dopo la vittoria dalla Coppa Italia la Primavera è tornata a giocare in campionato cogliendo un punto in trasferta sul difficile campo della Sampdoria, al termine di una gara che i gigliati hanno dominato giocando un ottimo calcio. La Fiorentina è terza a quota 45 con una gara da recuperare (contro Roma il primo maggio).

Fonte: Violachannel

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