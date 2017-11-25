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Primavera, altro stop: l'Udinese passa 1-0 con un autogol. Viola in dieci nel finale, ora Bigica...

Altro stop per la Primavera della Fiorentina, guidata da Emiliano Bigica. L'Udinese la spunta per 1-0, grazie ad una sfortunata autorete di Ranieri sul cross di Donadello. Tra i gigliati - che avevano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 16:14
Primavera, altro stop: l'Udinese passa 1-0 con un autogol. Viola in dieci nel finale, ora Bigica... -
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Altro stop per la Primavera della Fiorentina, guidata da Emiliano Bigica. L'Udinese la spunta per 1-0, grazie ad una sfortunata autorete di Ranieri sul cross di Donadello. Tra i gigliati - che avevano lasciato ben sperare nel primo tempo, con le chance per Hagi e Gori - espulso Ferrarini. L'inferiorità numerica dei viola consente ai friulani di amministrare il punteggio senza troppi affanni. Adesso Bigica deve senz'altro tornare a riflettere per invertire nuovamente la tendenza.

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