Primavera, altro stop: l'Udinese passa 1-0 con un autogol. Viola in dieci nel finale, ora Bigica...
Altro stop per la Primavera della Fiorentina, guidata da Emiliano Bigica. L'Udinese la spunta per 1-0, grazie ad una sfortunata autorete di Ranieri sul cross di Donadello. Tra i gigliati - che avevano...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 16:14
Altro stop per la Primavera della Fiorentina, guidata da Emiliano Bigica. L'Udinese la spunta per 1-0, grazie ad una sfortunata autorete di Ranieri sul cross di Donadello. Tra i gigliati - che avevano lasciato ben sperare nel primo tempo, con le chance per Hagi e Gori - espulso Ferrarini. L'inferiorità numerica dei viola consente ai friulani di amministrare il punteggio senza troppi affanni. Adesso Bigica deve senz'altro tornare a riflettere per invertire nuovamente la tendenza.