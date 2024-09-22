Prima vittoria stagionale anche per Italiano: il Bologna batte il Monza 2-1 e raggiunge la Fiorentina

Il Bologna conquista i primi 3 punti stagionali all'U-Power Stadium. Urbanski apre il match, Castro mette il punto

Il Bologna ha ottenuto il suo primo successo stagionale in Serie A battendo il Monza per 2-1 all'U-Power Stadium. La formazione di Italiano ha sbloccato il risultato al 24' grazie a un colpo di testa di Urbanski. Il Monza è riuscito a pareggiare al 43' con Djuric, che ha sfruttato un rimbalzo mal gestito dal portiere Ravaglia, realizzando il 2° gol di piede della sua stagione.

Nel secondo tempo, all'80', Castro ha messo a segno un gol spettacolare, con un tiro potente da fuori area che si è insaccato sotto la traversa, garantendo così i tre punti al Bologna. Questa vittoria ha portato il Bologna a 6 punti in classifica, mentre il Monza rimane a quota 3, ancora alla ricerca del suo primo trionfo in campionato.

I felsinei aggiungono 3 punti alla loro classifica, raggiungendo la Fiorentina che ha battuto la Lazio al Franchi. Entrambe le squadre a 6 punti ed entrambe hanno ottenuto la prima vittoria stagionale.

Bove: “Dicono che non esistono più le bandiere, ma ormai le società pensano solo ai loro interessi”

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