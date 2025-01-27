Prima Palladino e poi Ranieri, La Fiorentina si è tolta qualche sassolino dopo le critiche

Vittoria conquistata grazie all'unione del gruppo

Dopo la vittoria contro la Lazio, Rocco Commisso si è congratulato con la squadra e mister Palladino per lo spirito mostrato. Il tecnico viola ha elogiato i suoi giocatori e respinto le critiche ricevute nell'ultimo mese, definendole false e dannose: «Si parlava di un gruppo disunito e di problemi al Viola Park, ma abbiamo dimostrato personalità e cuore. Questa vittoria è dedicata a noi stessi».

Palladino ha sottolineato l'importanza di Lucas Beltrán, definendolo un jolly prezioso: «Adattato a vari ruoli, lotta e si sacrifica con uno spirito argentino che adoro». Anche capitan Ranieri ha ribadito l'unità del gruppo: «Giochiamo per il mister e per Firenze. Non arrivavano i risultati, ma abbiamo dimostrato il nostro valore». Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-letto-troppe-falsita-hanno-fatto-male-sbagliato-nel-secondo-tempo-a-difenderci-soltanto/286302/