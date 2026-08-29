Un altro pesante ko per la Fiorentina! Al Franchi il Frosinone vince 3-0. Pioggia di fischi a fine gara

Seconda sconfitta consecutiva per i viola

Prima gara di campionato al Franchi di Firenze per la Fiorentina! Sugli spalti una splendida coreografia organizzata dalla Curva Fiesole per festeggiare i 100 anni del club viola. Questa sera, alle ore 18:30, la squadra guidata da Fabio Grosso ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini all’impianto di Campo di Marte. Entrambe le compagini hanno voglia di rivalsa, i viola devono cancellare al più presto il brutto ko dell’Olimpico contro la Roma, il Frosinone proviene dalla sconfitta casalinga con la Juve.

PRIMO TEMPO- Al 4' conclusione di Kvernadze. Al 6' Kvernadze mette dentro un buon pallone per Monterisi che finisce a terra sul contatto con Dragusin, si prosegue. All'8' giallo per Raimondo dopo il calciane ai danni di Dragusin. Al 9' giocata super di Mastantuono. All'11' muove bene il pallone il Frosinone che libera il tiro di Bracaglia, De Gea si fa trovare pronto e chiude lo specchio. Al 13' Pellegrino aspetta l'arrivo di Gudmundsson che a tu per tu con Palmisani si lascia neutralizzare. Al 17' Mastantuono prova il tiro a giro, palla che finisce di poco fuori. Al 19' la Fiorentina segna con Gudmundsson ma è in offside. Ottima palla con i giri contati di Mastantuono per l'islandese. Al 20' Atta prova la conclusione, palla deviata in corner. Al 24' giallo per Jimenez e per Bracaglia. Al 25' ottima ripartenza del Frosinone, si salva la Fiorentina. Al 26' il Frosinone trova il vantaggio con Raimondo che anticipa i difensori viola e calcia, De Gea non riesce a togliere il pallone dalla porta sul suo palo. Al 33' gran botta dalla distanza di Atta, conclusione centrale, Palmisani si salva spedendo il pallone in angolo. Al 35' dopo una buonissima giocata di classe, Mastantuono colpisce il palo. Al 36' Valdepenas calcia e trova l'opposizione del palo, il pallone poi rimbalza su Palmisani che riesce a bloccarla in tempo prima che varchi la linea di porta. Al 37' la conclusione di Gudmundsson viene murata dal difensore avversario, Mastantuono ci prova ma il tiro è debole. Al 38' calcio d'angolo battuto dentro dal Frosinone, svetta Bracaglia che trova il 2-0. Al 40' la Fiorentina si costruisce una chance, sul cross Pellegrino non riesce ad arrivare e Gudmundsson spara il pallone in curva. Al 46' conclusione dalla distanza di Oyono, De Gea si distende e mette la palla in angolo. Al 47' giallo per Calvani. Il primo tempo finisce 2-0 per il Frosinone.

SECONDO TEMPO- Nel Frosinone subito un primo cambio, fuori Fini, dentro Zerbin. Al 47' Frosinone pericoloso su un corner. Al 51' palla messa dentro da Gudmundsson, Atta tocca ma non riesce a direzionare la palla verso la porta. Al 52' Ndour calcia, palla fuori dallo specchio. Al 56' Gudmundsson allarga su Mastantuono che poi stringe verso il campo e conclude, palla fuori. Al 61' doppio cambio per la Fiorentina, fuori Pongracic e Ndour, dentro Fagioli e Viery. Al 63' Valdepenas per Mastantuono che calcia, palla di poco sopra la porta. Al 68' Raimondo sigla il 3-0 per il Frosinone. Al 70' doppio cambio nella Fiorentina, fuori Gudmundsson e Oulai, dentro Brescianini e Mandragora. Al 70' entrano Hasa e Terzic, fuori Bracaglia e Calvani. All'80' conclusione di Atta deviata in angolo. AlL'82' fuori Calò, dentro Grillitsch. All'83' Pellegrino si gira e calcia, palla che si spegne sul fondo. All'83' nei viola fuori Jimenez, dentro Joao Mario. All'89' fuori Raimondo, dentro Birligea. All'89' Mastantuono calcia di potenza senza trovare la porta. Al 90' ammonito Dragusin.