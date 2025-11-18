Previsto per oggi il rientro in gruppo di Kean dopo una settimana di allenamenti individuali

Sono giorni delicati in casa Fiorentina che dopo il cambio di allenatore sta lavorando duramente al Viola Park per prepararsi al meglio al prossimo mese di impegni. A partire dalla delicata sfida cont...

Sono giorni delicati in casa Fiorentina che dopo il cambio di allenatore sta lavorando duramente al Viola Park per prepararsi al meglio al prossimo mese di impegni. A partire dalla delicata sfida contro la Juventus. Per la partita contro la Juventus Vanoli conta di recuperare anche Moise Kean, assente a Genova per una botta alla tibia. Proprio per oggi è previsto il rientro in gruppo dell'attaccante viola dopo che l'ultima settimana aveva lavorato a parte per recuperare al meglio. Smaltita dunque la botta alla tibia che gli aveva fatto saltare anche gli impegni con la nazionale