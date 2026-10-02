Presidente Genoa assicura: "De Rossi ha la nostra fiducia. Possiamo uscire da questa situazione"

Le parole del presidente del Grifone in vista della ripresa del campionato: "Non voglio mettere pressione alla squadra"

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, ha incontrato la stampa prima dell'amichevole contro il Rapid Bucarest, squadra di cui è diventato azionista dopo aver lasciato la presidenza. L'imprenditore ha così parlato del momento affrontato dal Grifone in vista della ripresa del campionato, dove affronterà la Fiorentina.



"Abbiamo una squadra con molta esperienza" ha assicurato, "adesso ci sono 10 calciatori che giocano in nazionale di diversi paesi, abbiamo un allenatore campione del mondo che ha la nostra fiducia. L'unica cosa che voglio fare in questo momento è non mettere pressione alla squadra".



In merito all'interesse del Burnley per il dirigente rossoblù, Diego Lopez, ha affermato: "Sono cose che succedono nel calcio più o meno ogni settimana. Abbiamo sentito parlare tanto anche di De Rossi, che sente comunque da parte mia la fiducia per riuscire a cambiare questa situazione in questo momento. Sono convinto che lui senta non solo la mia fiducia, ma la fiducia di tutto il gruppo".