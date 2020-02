Parlando in mixed zone, il presidente federale Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano dopo l’ultimo traumatico weekend, che ha visto decine di partite rinviate per l’allarme Coronavirus: “Per il momento si gioca dappertutto, tranne in quelle realtà dove c’è una ordinanza del ministro della saluta in concerto coi presidenti di queste regioni dove ci sono criticità. Quando uscirà una disposizione diversa, si potrebbe ipotizzare di giocare a porte chiuse”.

Tuttomercatoweb.com