Precedenti sfavorevoli, la Fiorentina ha perso tutte le ultime 4 in Serie A contro il Napoli

Come scrive Goalist.it, la gara numero 144 tra Napoli e Fiorentina con 51 match a favore dei partenopei, 39 pareggi e 53 vittorie per i Viola. Il Napoli ha vinto tutte le ultime 4 partite contro la Fiorentina in campionato e ha segnato sempre almeno 2 reti, non arriva a 4 vittorie consecutive contro i Viola dal periodo tra il 1998 e il 1990 (con 5 gol in quell’occasione). Negli ultimi cinque scontri di campionato tra Napoli e Fiorentina disputati in casa degli Azzurri non si è mai ripetuto lo stesso risultato per 2 volte di fila: una vittoria viola, un pareggio e 3 successi per i partenopei, tra cui l’ultimo nel 2021. A dirigere l’incontro sarà Mariani.

La Fiorentina sfida il Napoli anche sul possesso palla, sono le 2 formazioni con la percentuale di possesso più alta, 57% per i Viola (non fanno meglio dal 2016/17 con 58%) e 59% per i partenopei. Attenzione ai gol subiti, solo Verona e Salernitana con 0 contano meno clean sheet in trasferta della Fiorentina, per la squadra di Italiano fuori casa il clean sheet non arriva da 11 gare e potrebbe arrivare a 12, non accade dal 2009/10 quando arrivarono a 13.

