Precedenti Sassuolo Fiorentina: Giuseppe Rossi decise il primo scontro in A tra le due squadre

Viola e neroverdi si ritroveranno lunedì per uno scontro salvezza

La storia dei confronti tra Sassuolo e Fiorentina giocati a Reggio Emilia è un racconto fatto di battaglie aperte, continui ribaltamenti di fronte e tantissime reti. Da quando il club neroverde ha conquistato per la prima volta la Serie A, le due squadre si sono incrociate sul prato del Mapei Stadium per dodici occasioni ufficiali nel massimo campionato. Il bilancio complessivo maturato nel fortino emiliano narra di una sostanziale parità, fatta di cinque affermazioni per i padroni di casa, tre pareggi e quattro successi ottenuti dalla formazione viola, per un totale di trentasei palloni finiti in fondo alla rete.

La prima storica sfida in terra reggiana risale al dicembre del 2013 ed è legata a doppio filo a uno dei momenti più emozionanti del recente passato viola. A decidere quella gara in favore della Fiorentina per uno a zero fu infatti Giuseppe Rossi, che siglò il gol vittoria. Nella stagione successiva la Fiorentina si ripeté con un convincente tre a uno trascinata da un esordiente Mohamed Salah e da una doppietta dell'ex Khouma Babacar, ma negli anni a venire il Sassuolo ha saputo trasformare il proprio impianto in un ostacolo sempre più ostico.

Tra le gare più pirotecniche giocate a Reggio Emilia spicca senza dubbio l'incredibile tre a tre del dicembre 2018, un match caratterizzato dalle reti di Duncan, Babacar e Sensi da una parte, e dalle risposte di Simeone, Benassi e del definitivo aggancio in pieno recupero firmato da Mirallas per gli ospiti. Dopo il successo viola per due a uno del 2019 con la rimonta firmata da Castrovilli e Milenković, il Mapei Stadium si è tinto prevalentemente di neroverde. Nelle ultime stagioni, infatti, il Sassuolo ha saputo far valere con continuità il fattore campo, imponendosi prima con il tre a uno firmato dalla doppietta di Berardi e dal sigillo di Maxime López, poi con il due a uno firmato da Traorè e Defrel nel finale, e infine con l'uno a zero targato Pinamonti. L'unica eccezione viola negli ultimi incroci reggiani resta il brillante tre a uno del giugno 2023, sigillato dai gol di Cabral, Saponara e Nico González.