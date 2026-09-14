Precedenti Fiorentina Pisa: A febbraio Kean decise il derby nell'1-0 finale importante per la salvezza

Kean fu decisivo nel mese di febbraio

Fiorentina-Pisa: storia, numeri e precedenti di una sfida sentita

Fiorentina e Pisa si sono affrontate 23 volte in gare ufficiali, dando vita a un derby toscano ricco di fascino e rivalità. Escludendo le sfide più recenti, il confronto mancava dal campionato di Serie B 1993-94 e addirittura dalla Serie A 1990-91. Nel libro dei ricordi trova spazio anche l'acceso incrocio in Coppa Italia di Serie C tra la Florentia Viola e i nerazzurri, terminato 0-1 per gli ospiti tra polemiche, uno striscione provocatorio e forti tensioni all'esterno dell'impianto.

Il bilancio complessivo dei match disputati all'Arena Garibaldi si presenta in perfetto equilibrio, con 2 vittorie del Pisa, 5 pareggi e 5 successi della Fiorentina. Di tutt'altro segno è invece lo storico al Franchi, dove il predominio viola è schiacciante: 8 vittorie della Fiorentina, 3 pareggi e nessuna affermazione nerazzurra.

Nel match casalingo della scorsa stagione, la Fiorentina si è imposta per 1-0 con la rete decisiva firmata da Moise Kean, in quello che è stato uno dei soli tre successi interni centrati dai viola in Serie A nel corso del 2026.

I precedenti disputati a Firenze: In Serie B nel 1993-94 finì 4-1 per la Fiorentina grazie alla tripletta di Batistuta e al gol di Effenberg. Nel 1990-91 in Serie A arrivò un rotondo 4-0 con le firme di Buso, Orlando, Fuser e Borgonovo. Nel 1988-89 fu 3-0 per i gigliati guidati dai gol di Di Chiara, Borgonovo e Dunga. Negli anni '80 si registrarono tre pareggi consecutivi tra il 1983-84 e il 1987-88 (due 0-0 e l'1-1 del 1985-86 firmato Pellegrini), preceduti dal 2-1 del 1982-83 con marcature di Passarella e Antognoni, oltre all'1-0 di Coppa Italia decisa da Bertoni nella medesima stagione. Andando ancora più a ritroso, si ricordano il 3-1 nella stagione dello scudetto 1968-69 con doppietta di Maraschi e gol di Rizzo, e il 2-0 datato 1938-39 nel campionato cadetto.