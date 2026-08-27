Precedenti Fiorentina-Frosinone: 3 incroci, con due goleade viola per 4-1 e 5-1 ed un successo ciociaro

Tre match al Franchi con il primo disputato con alla guida Paulo Sousa

Nelle sfide disputate allo Stadio Artemio Franchi, i precedenti ufficiali tra Fiorentina e Frosinone in Serie A mostrano un bilancio nettamente favorevole alla formazione viola. Nei tre confronti giocati in terra toscana, la Fiorentina ha ottenuto 2 vittorie a fronte di 1 successo esterno dei ciociari, senza che si sia mai verificato un pareggio.

Le due affermazioni gigliate sono state caratterizzate da goleade travolgenti, maturate già nei primi quarantacinque minuti di gioco. Nel primo incrocio assoluto a Firenze, risalente al 1° novembre 2015, la squadra guidata da Paulo Sousa travolse gli ospiti con un 4-1 indirizzato dalle reti di Rebić, Rodríguez, Babacar su rigore e Suárez, prima del gol della bandiera ciociaro firmato da Frara. L'ultimo scontro al Franchi, datato 11 febbraio 2024, ha visto un copione analogo: la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta per 5-1 grazie ai sigilli di Belotti, Ikoné, Martínez Quarta, Nico González e Barák, a rendere vana la rete di Mazzitelli.

L'unico acuto del Frosinone a Firenze risale invece al 7 aprile 2019, quando un gol nella ripresa dell'attaccante Daniel Ciofani regalò ai giallazzurri una storica vittoria per 1-0 in un periodo particolarmente critico della stagione viola.

Il computo totale delle reti realizzate nelle tre sfide fiorentine ammonta a 12 gol complessivi — con 9 marcature all'attivo per la Fiorentina e 3 per il Frosinone — per una media realizzativa spettacolosa di 4 reti a partita.