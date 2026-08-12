Precedenti Fiorentina-Benevento: 4 vittorie viola e una sconfitta, nel 2018 il Franchi ricordò Astori

I viola esordiscono contro i sanniti con cui hanno un legame particolare

Sono soltanto cinque le sfide passate tra Fiorentina e Benevento, con un bilancio netto a favore dei viola fatto di quattro successi e una sola sconfitta.

La partita del ricordo (Serie A 2017/18) Il secondo confronto storico rimarrà indelebile nel cuore dei tifosi gigliati e di tutto il mondo del calcio per la carica emotiva portata dal ricordo di Davide Astori, tragicamente scomparso pochi giorni prima. In uno stadio Artemio Franchi visibilmente commosso, fu un'incornata di Vitor Hugo a decidere il match, accompagnata da quel celebre e commovente saluto militare alla foto del capitano. Nella sfida d'andata della medesima stagione, la Fiorentina si era imposta con un netto 0-3 in Campania grazie ai sigilli di Benassi, Babacar e Théréau.

Il doppio confronto della stagione 2020/21 L'unico passo falso della storia viola contro i sanniti è il tonfo casalingo per 0-1 firmato da Improta, gara che segnò l'amaro esordio in panchina di Cesare Prandelli dopo l'esonero di Beppe Iachini. I gigliati si riscattarono con gli interessi al ritorno travolgendo il Benevento per 1-4, spinti da una tripletta di Dusan Vlahovic e dalla rete di Eysseric. Pochi giorni dopo quella vittoria, Prandelli avrebbe rassegnato le dimissioni, lasciando nuovamente spazio al ritorno di Iachini.

L'ultimo precedente (Coppa Italia 2021/22) L'incrocio più recente risale al secondo turno della coppa nazionale: in quell'occasione la Fiorentina staccò il pass per il turno successivo superando i giallorossi per 2-1 grazie alle marcature di Milenkovic e Sottil.