Precedenti Fiorentina-Atalanta: Kean decise la vittoria viola del 2025 con Palladino in panchina

Tra viola e nerazzurri grandi sfide e tanti gol che hanno incendiato le partite

In vista della nuova e attesa sfida tra Fiorentina e Atalanta, la storia e le statistiche sorridono in maniera netta ai padroni di casa. Quando la Dea fa visita ai gigliati sul prato dello Stadio Artemio Franchi, il fattore campo si fa sentire pesantemente, tanto che la casa della Fiorentina si è storicamente dimostrata uno dei campi più ostici e avversi per la formazione bergamasca.

Su un totale di 74 confronti ufficiali disputati a Firenze tra campionati di Serie A e incroci di Coppa Italia, la bilancia pende chiaramente a favore della squadra viola. I gigliati hanno infatti collezionato 46 vittorie casalinghe e 18 pareggi, concedendo all'Atalanta appena 10 successi esterni. I numeri evidenziano un dominio casalingo importante, dato che oltre il 60% delle sfide giocate in Toscana si è concluso con un'affermazione dei padroni di casa, mentre i blitz nerazzurri rappresentano una rara eccezione nel bilancio complessivo.

Negli ultimi anni le sfide al Franchi tra la Viola e i nerazzurri hanno sempre regalato grande spettacolo, match intensi ed emozioni fino all'ultimo minuto. Nel recente scontro del 22 maggio 2026 le due squadre si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 firmato da Piccoli e da uno sfortunato autogol di Comuzzo. Il 30 marzo 2025 era stata invece la Fiorentina ad avere la meglio per 1-0 grazie alla rete decisiva di Moise Kean, replicando il successo ottenuto con lo stesso punteggio il 3 aprile 2024 nell'andata della semifinale di Coppa Italia, decisa da un eurogol da fuori area di Rolando Mandragora. Ancora prima, il 17 settembre 2023, i tifosi viola avevano assistito a uno spettacolare 3-2 casalingo firmato da Bonaventura, Martínez Quarta e Kouamé.

Tra le pagine più iconiche della storia di questo confronto va ricordata la finale d'andata di Coppa Italia del 2 maggio 1996, quando la Fiorentina guidata da Claudio Ranieri superò l'Atalanta per 1-0 grazie a una magia di Gabriel Omar Batistuta, mettendo la prima fondamentale pietra sulla conquista del trofeo poi alzato al cielo dopo il ritorno a Bergamo. Sul fronte opposto, l'ultimo successo in campionato dell'Atalanta al Franchi risale all'11 aprile 2021, quando i nerazzurri si imposero per 3-2 in un match tiratissimo grazie alla doppietta di Duván Zapata e al rigore decisivo di Josip Iličić, prima che la Fiorentina tornasse a fare delle mura amiche una vera e propria fortezza.

Risalendo al 30 settembre 2018, i viola festeggiarono un secco 2-0 casalingo targato Veretout e Biraghi, mentre il 4 ottobre 2015 la Fiorentina di Paulo Sousa travolse gli orobici con un perentorio 3-0 grazie ai gol di Iličic, Borja Valero e Verdú. Nel recente passato non sono mancati neppure pareggi pirotecnici, come il memorabile 3-3 del 27 febbraio 2019 nella semifinale di andata di Coppa Italia con reti di Chiesa, Benassi e Muriel per i viola.