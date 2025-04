Precedenti disastrosi con le spagnole: 3 vittorie in 16 partite. Solo una volta è passata la Fiorentina

La Fiorentina domani affronterà il Betis al Benito Villamarin per la semifinale di andata della Conference League, sarà la 17esima partita tra la Fiorentina e una squadra Spagnola. La Fiorentina infatti ha già giocato 16 incontri con squadre spagnole con risultati a dir poco disastrosi, 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

I viola hanno subito 27 reti ed hanno segnato 11 volte, ciò che è peggio è che negli scontri a eliminazione diretta le cose si aggravano. Infatti i viola hanno giocato 6 incontri di questo tipo 3 volte sono stati eliminati, dal Barcellona nel 97 in coppa delle coppe, dal Barcellona nel 64 in coppa delle fiere e dal Siviglia nel 2015 in Europa League. Le altre 3 volte sono le due finali perse contro Real Madrid in Champions ed Atletico in coppa delle coppe, ed infine l’unico passaggio del turno contro l’Atletico Madrdi nel 89 in coppa Uefa.

Insomma in vista di domani meglio non guardare al passato e concentrarsi sul presente