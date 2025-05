Precedenti di Roma-Fiorentina: la squadra viola non vince dal 2018 grazie a Simeone e Benassi

Domani allo stadio Olimpico si giocherà lo scontro diretto tra Fiorentina e Roma che sarà decisivo per la corsa all’Europa. Una gara da sempre intensa con una forte rivalità tra viola e giallorossi sullo sfondo, che ha regalato sfide spettacolari con molti gol ed emozioni. La Fiorentina parte indietro nei numeri, visto che la Roma ha battuto i gigliati in 41 occasioni su 85 partite disputate all’Olimpico, sono poi 29 i pareggi e 15 successi viola.

La Fiorentina non vince a Roma dal 7 aprile 2018 quando la squadra viola trionfò per 2-0 con i gol di Simeone e Benassi, la precedente risale al 2015 nel ritorno degli ottavi di Europa League con un sonoro 0-3 che diede il pass per la gara contro la Juventus. Successo 0-2 appena un mese prima in Coppa Italia con una bella doppietta di Mario Gomez per regalare una grande soddisfazione alla squadra di Montella.

La Fiorentina, negli ultimi scontri romani, non ha raccolto molte gioie visto che fu 1-1 nella scorsa stagione grazie al pareggio di Quarta, poi due anni fa la squadra di Italiano fu sconfitta da una doppietta di Dybala il 15 gennaio 2023 e fu sconfitta anche all’esordio del tecnico siciliano in viola nel 2021 con un 3-1 con gol di Milenkovic per i gigliati.

Domani un nuovo capitolo di una sfida mai banale che tiene incollati molti sostenitori ed amanti del calcio.