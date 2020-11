CorFio, Prandelli ha già studiato la Fiorentina: buona squadra ma serve senso di appartenenza

Per Prandelli la Fiorentina è qualcosa di speciale, scrive oggi il Corriere Fiorentino. Una storia d’amore interrotta all’improvviso, nel 2010, lasciandogli dentro un vuoto che ora può finalmente colmare. Anche lui, come Iachini, è rimasto per giorni in attesa del verdetto di Rocco. L’accordo invece l’aveva già raccolto con Barone e Pradè nei giorni scorsi. Per questo nel frattempo ha studiato la Fiorentina nei minimi dettagli. Con una convinzione: la squadra è buona, basta svegliarla. Con una priorità: far capire a tutti cosa significhi estremamente questa maglia. In tre parole: senso di appartenenza.

