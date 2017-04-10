Prandelli: "Se parlo di Fiorentina creo disturbo. Voglio tornare, amo i viola, sono pronto a rischiare"

Vivo a Firenze, sono tifoso viola. Tornare ad allenare la Fiorentina sarebbe un rischio, e io sono pronto a farlo" così Cesare Prandelli

A cura di Redazione Labaroviola 10 aprile 2017 11:54

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