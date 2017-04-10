Prandelli: "Se parlo di Fiorentina creo disturbo. Voglio tornare, amo i viola, sono pronto a rischiare"
Vivo a Firenze, sono tifoso viola. Tornare ad allenare la Fiorentina sarebbe un rischio, e io sono pronto a farlo" così Cesare Prandelli
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 11:54
Cesare Prandelli ha parlato a Radio Anch'io, queste le sue parole:
"Tornare alla Fiorentina? Ogni mia risposta, a Firenze può creare disturbo. Qualche anno fa non sarei andato via, ma per mille motivi diversi accettai la sfida della Nazionale. In questo momento la Fiorentina pensa a tecnici diversi, per iniziare un ciclo nuovo. Vivo a Firenze, amo Firenze e sono tifoso Viola. Sarebbe un grande rischio ma nella vita a volte bisogna anche rischiare”.