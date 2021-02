Prandelli: “Reazione di Amrabat al cambio? Sarà multato. Bonaventura? Speriamo nulla di grave”

Dopo il 3-0 della Fiorentina contro lo Spezia ecco le parole del mister Cesare Prandelli: “100ª vittoria in Serie A? Grandissima soddisfazione, grande onore. Che cosa è successo con Amrabat, uscito un po’ arrabbiato? No, era ammonito e quindi dovevamo difendere con più ordine, i cambi vanno accettati. Sarà multato. Castrovilli? Normale una reazione così, sarà un monito per tanti altri. Eysseric? Non sono sorpreso, considero Valentin un giocatore con tecnica che può fare 2-3 ruoli, non sono sorpreso. Nono gol per Vlahovic? No, non è ancora maturo, ha venti anni, ha una determinazione e motivazione altissima. Si allena con grande veemenza, grande voglia di stupire, deve trovare un equilibrio interiore. Devi giocare ed aiutare anche la squadra. La base è molto interessante. Come sta Bonaventura? Ha avuto un problema tra tendine e muscolo speriamo che non sia molto grave”.

