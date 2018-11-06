Prandelli: "Puntare sui giovani è una scelta saggia, la Fiorentina ha un'idea vincente"
Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione Terzo Tempo: "Ritengo sia saggia la scelta di puntare sui giovani. La società ha acquista...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 13:15
Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione Terzo Tempo: "Ritengo sia saggia la scelta di puntare sui giovani. La società ha acquistato giocatori con prospettive importanti, può diventare un esempio per tanti altri club".
Prosegue sugli obiettivi: "Non bisogna alzare sempre l’asticella, altrimenti diventa complicato far crescere la squadra, ma credo che il club abbia adottato un’idea vincente".