Prandelli: "Puntare sui giovani è una scelta saggia, la Fiorentina ha un'idea vincente"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione Terzo Tempo: "Ritengo sia saggia la scelta di puntare sui giovani. La società ha acquista...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2018 13:15

Condividi