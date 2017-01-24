Prandelli: "Non sarei mai andato via da Firenze. Kalinic? I soldi non comprano tutto..."

Con Corvino ci sono stati monenti buoni ed altri meno buoni. Sousa ha le idee chiare e sta facendo molto bene

Cesare Prandelli, ospite negli studi di SportItalia, ha ripercorso alcune tappe del suo passato con un occhio di riguardo per gli anni trascorsi sulla panchina della Fiorentina: "La Fiorentina è una cosa seria per me: non sarei mai andato via da Firenze, ma non voglio dire altro se non che Paulo Sousa sta facendo molto molto bene. Ha idee ed è capace di gestire anche le situazioni fuori da campo".

Prosegue su Corvino: "Corvino? Da un punto di vista professionale abbiamo sempre lavorato per il bene della squadra, dal punto di vista personale ci sono stati momenti buoni e meno".

E conclude su Kalinic: "Kalinic? E' un bel segno il suo rifiuto alla Cina, non tutto è comprabile".