Queste le parole rilasciate da Cesare Prandelli a Radio Bruno: “Sicuramente questa vittoria contro la Spal ha dato più tranquillità. Ho una buona considerazione di Iachini, l’avevo anche di Montella ma penso che se era un anno di transizione come hanno detto potevano dargli qualche chance in più. La sfida in Coppa contro l’Atlanta sarà molto dura per la Fiorentina, magari ci sorprenderà. Se sono stato contattato dalla Fiorentina? Assolutamente no, nessuno può dire che io ho rifiutato una loro offerta”.