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Prandelli esonerato dall'Al Nasr: troppe le 5 sconfitte in 12 gare per l'ex tecnico viola

L’Al Nasr ha esonerato Cesare Prandelli: per l’ex tecnico della Fiorentina è stato decisivo il ko contro il Dibba Al Fujairah. Per Prandelli in questo campionato 5 vittore, 2 pareggi e 5 sconfitte. Lo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:19
Prandelli esonerato dall'Al Nasr: troppe le 5 sconfitte in 12 gare per l'ex tecnico viola -
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L’Al Nasr ha esonerato Cesare Prandelli: per l’ex tecnico della Fiorentina è stato decisivo il ko contro il Dibba Al Fujairah. Per Prandelli in questo campionato 5 vittore, 2 pareggi e 5 sconfitte. Lo ha reso noto la società tramite i propri canali ufficiali.

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