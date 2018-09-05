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Prandelli: "Chiesa ha tutto per esplodere, se migliorasse in zona gol..."

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un giocatore che può veramente esplodere è Chiesa. Ha caratte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 12:17
Prandelli: "Chiesa ha tutto per esplodere, se migliorasse in zona gol..." -
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Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un giocatore che può veramente esplodere è Chiesa. Ha caratteristiche che non vedo in altri giocatori, ha una continuità di gioco e una progressione importante. Deve migliorare solo sotto porta perchè uno come lui dovrebbe andare in doppia cifra”.

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