Prandelli: "Chiesa ha tutto per esplodere, se migliorasse in zona gol..."

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un giocatore che può veramente esplodere è Chiesa. Ha caratte...

A cura di Redazione Labaroviola 05 settembre 2018 12:17

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