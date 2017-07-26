Prandelli: "Cassano puo diventare un grande direttore sportivo, sa tanto di calcio e non sbaglia mai un calciatore"

Adesso Cassano deve solo continuare a studiare il mondo del calcio. Anti Juventus? Sarà il Napoli" così Cesare Prandelli

L’ex commissario tecnico azzurro, ai microfoni di Radio Uno, ha analizzato la prossima stagione di Serie A soffermandosi per di più sul ruolo di Juventus e Napoli. L’attuale tecnico dell’Al Nasr ha commentato anche la decisione di Antonio Cassano di lasciare il calcio. “Chi sarà l’anti Juventus? Con una battuta direi la Juventus stessa, ma è il Napoli. Gli azzurri hanno trovato un equilibrio tra tecnico, società e tifosi: è una garanzia da questo punto di vista. Sarri è stato straordinario a proporre un gioco spettacolare. L’addio Cassano? Antonio ha grandi valori, ha anteposto la famiglia a tutto. Non è stato facile per lui ma è stato onesto con tutti. Adesso non deve più ripensarci, ma deve continuare a studiare. Sa tanto di calcio, non sbaglia ma il giudizio su un calciatore, per me può diventare un grande direttore sportivo”.

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