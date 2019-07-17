Praet in uscita dalla Sampdoria? I blucerchiati mettono Castrovilli in cima alle loro preferenze
Il futuro di Dennis Praet potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Sul centrocampista si rincorrono infatti molte voci di mercato ma il club blucerchiato non ha intenzione di farsi trovare impreparato...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 14:01
Il futuro di Dennis Praet potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Sul centrocampista si rincorrono infatti molte voci di mercato ma il club blucerchiato non ha intenzione di farsi trovare impreparato e ha già in mente il sostituto nel caso in cui il belga dovesse salutare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'obiettivo è Gaetano Castrovilli della Fiorentina, con Ferrero che proverà a sfruttare l'ottimo rapporto che ha con Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola.
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