Pradè vola da Commisso, c'è un tesoretto da spendere, pronti i primi investimenti. Lirola...

Secondo La Nazione, lunedì il ds viola Daniele Pradè sarà negli Stati Uniti e nei giorni immediatamente successivi è stato programmato un vertice di mercato con Commisso. Ad oggi la Fiorentina può van...

Secondo La Nazione, lunedì il ds viola Daniele Pradè sarà negli Stati Uniti e nei giorni immediatamente successivi è stato programmato un vertice di mercato con Commisso. Ad oggi la Fiorentina può vantare un tesoretto ricavato dalle cessioni: circa 23 milioni da Veretout e Hugo, 4 da Norgaard, un paio da Hagi, 1 da Laurini, 3 futuribili da Dabo (tra Olympiacos e Nantes) e altri introiti minori, nella speranza di avere un grande ricavo successivamente da Rebic. Queste risorse saranno reinvestite sul mercato, che dovrà accelerare dalla prossima settimana. Lirola è la priorità con la Fiorentina che aumenterà l'offerta per provare e chiudere, dopodichè si andrà alla ricerca di un centrocampista