Pradè: "Vittoria pesante. Serviva tempo, lo abbiamo dato e ora vediamo la Fiorentina che volevamo"

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atalanta: "Vittoria pesante perché ci da conferma di quello che sti...

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atalanta: "Vittoria pesante perché ci da conferma di quello che stiamo facendo. La nostra ambizione è fare questi risultati, è importante che lo capiscono tutti. Siamo felici perché abbiamo vinto contro una squadra forte, che lo scorso anno ha vinto l'Europa League, che si conferma da anni, ma noi siamo la Fiorentina. Non dico che deve essere normalità, ma questo deve essere il nostro percorso".

Poi ha proseguito: "La squadra in questo momento sta bene, esprime. Questo è quello che il mister ci dice dall'inizio, ossia ci vuole tempo ed è ciò che gli abbiamo dato. Ed è quello che noi pensiamo perché non abbiamo fatto una costruzione, ma una ricostruzione totale della squadra. E oggi iniziamo a vedere quello che volevamo".

Sulla sosta: "Io dico che, secondo me, potevamo continuarla dopo la Juventus. Avrei preferito giocarle tutte subito. Ora abbiamo un rush finale con tante squadre tutte attaccate, possiamo andare in alto, ma possiamo anche scendere. Ed è quello che dobbiamo capire per restare in alto"

Sulla presenza di Commisso: "È una felicita che il Presidente e Catherine siano qui perché lui sa quanto siano importanti per noi. Noi lavoriamo tutti i giorni, la sua presenza è energia, è confonto, condivisone. Una dedica speciale a loro e ai tifosi che anche oggi sono stati tanta roba"

Infine, in vista della sfida con il Milan: "Dobbiamo confermarci anche lì. In trasferta non abbiamo fatto benissimo, dobbiamo fare risultato anche fuori. Sappiamo che sarà una partita durissima, ma ci siamo anche noi".