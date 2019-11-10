Prade’: “Simeone? Gli serviva Cagliari per rifiorire, a volte i cicli finiscono”
Prima di Cagliari - Fiorentina il ds Viola Daniele Prade’ ha parlato a Dazn dell’ex Giovanni Simeone: “Abbiamo tutti un grande rapporto con lui, ma a volte i cicli finiscono. Al Cholito serviva Caglia...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 13:23
Prima di Cagliari - Fiorentina il ds Viola Daniele Prade’ ha parlato a Dazn dell’ex Giovanni Simeone: “Abbiamo tutti un grande rapporto con lui, ma a volte i cicli finiscono. Al Cholito serviva Cagliari per rifiorire”.