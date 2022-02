Pradè sicuro: “La squadra è viva. In questi giorni mai allenati insieme, questo è il risultato”

Daniele Pradè ai canali ufficiali della Fiorentina ha commentato il post partita di Fiorentina-Lazio: “Abbiamo avuto un’occasione con Cabral all’inizio per passare in vantaggio, poi c’è stata una fase di studio e dopo il primo gol ci siamo aperti. La squadra è viva, ha un’identità. In questi giorni non ci siamo mai allenati insieme, e se non lavori sul campo questi sono i risultati. Dobbiamo capire la nostra forza ed i nostri limiti”.

