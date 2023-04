Pradè: “Siamo venuti a San Siro senza timore e abbiamo portato a casa la vittoria. Ora testa a mercoledì”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria odierna contro l’Inter: “C’erano 74mila spettatori, abbiamo fatto una gara inglese per i ritmi. Complimenti ai ragazzi, al mister e ai tifosi che sono venuti, li abbiamo sentiti per tutta la gara. Ci hanno creduto, come noi. Stasera torniamo e domani ci alleniamo perché mercoledì c’è una gara importantissima. Sarà un mese intenso e dovremo essere bravi a gestire le energie. Ce la metteremo tutta”.

Poi prosegue: “Certo, un dirigente non deve mai esaltare nessuno. Ma le vittorie danno consapevolezza, portano a lavorare in modo diverso nelle settimane. Loro sono una squadra incredibile, ma noi siamo venuti senza alcun timore reverenziale e abbiamo portato a casa la gara con grande sacrificio, con una prestazione corale”.

Infine conclude: “Ultimamente eravamo stati anche sfortunati con l’Inter, ogni episodio ci era contro. Ora continuiamo a lavorare, un abbraccio a tutti”.