Pradè: "Siamo una squadra. Caceres guerriero, bene Drago. Felice per Benassi che paga l'inizio di Castrovilli"

Il d.t. Daniele Pradè ha parlato in mixed zone dopo il successo viola contro l'Udinese: "Oggi sapevamo che sarebbe stata difficile, lo avevo detto ai ragazzi. Se non trovi la giocata che la sblocca po...

Il d.t. Daniele Pradè ha parlato in mixed zone dopo il successo viola contro l'Udinese: "Oggi sapevamo che sarebbe stata difficile, lo avevo detto ai ragazzi. Se non trovi la giocata che la sblocca poi con l'Udinese rischi di perdere. Un bilancio giunti alla sosta? Stiamo diventando sempre più squadra, l'abbiamo visto anche oggi: Drago ha fatto una gran parata, ma anche la difesa e gli altri reparti hanno fatto bene. Sono felice anche per Ghezzal e Benassi, che sta pagando il grande inizio di Castrovilli. Pedro? Ha bisogno di tempo, ma so che è un giocatore di qualità, è un investimento a lungo termine. Caceres? Anche oggi è stato un guerriero. Vlahovic? Dispiace che ora non abbia spazio, ma è forte e ci sarà tempo. Inoltre non dobbiamo dimenticare Boateng. Chiesa convocato e Castrovilli no? Ci sarà tempo anche per Gaetano in nazionale, Mancini sa quello che fa".