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Pradè: "Serve tempo e tanto lavoro per migliorare. I nostri tifosi capiscono..."

Queste le parole rilasciate a DAZN dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Siamo reduci da due pareggi uno con la Juventus e l'altro con l'Atalanta. Il calendario è stato difficile, la squadra è nuova...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 21:56
Pradè: "Serve tempo e tanto lavoro per migliorare. I nostri tifosi capiscono..." -
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Queste le parole rilasciate a DAZN dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Siamo reduci da due pareggi uno con la Juventus e l'altro con l'Atalanta. Il calendario è stato difficile, la squadra è nuova e serve tempo e tanto lavoro per migliorare. I tifosi capiscono il nostro lavoro, è per questo che c'è questa passione".

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