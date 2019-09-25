Pradè: "Serve tempo e tanto lavoro per migliorare. I nostri tifosi capiscono..."
Queste le parole rilasciate a DAZN dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Siamo reduci da due pareggi uno con la Juventus e l'altro con l'Atalanta. Il calendario è stato difficile, la squadra è nuova...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 21:56
Queste le parole rilasciate a DAZN dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Siamo reduci da due pareggi uno con la Juventus e l'altro con l'Atalanta. Il calendario è stato difficile, la squadra è nuova e serve tempo e tanto lavoro per migliorare. I tifosi capiscono il nostro lavoro, è per questo che c'è questa passione".