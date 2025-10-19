Pradè: “Rigore scandaloso. Il colpevole sono io, dovrebbero mandare via me, Pioli è unica salvezza”

Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan, queste le parole del direttore sportivo viola:

“Rigore scandaloso e sceneggiata brutta, cosa avrebbe dovuto fare Ramieri che ha subito una gomitata, il Var non deve chiamare quel fallo. Siamo incazzati e delusi, la squadra aveva dato tutto. L’unico che ci può tirare fuori da tutto ciò è Stefano, l’unico che deve essere cacciato o si deve dimettere sono io. Ho avuto a disposizione 90 milioni per il mercato, i giocatori sono forti, importanti, li volevano tutti. Questa sera fa male alla squadra, non sarà facile, il viaggio di ritorno sarà duro, Stefano deve capire cosa non va, oggi la squadra ha fatto la sua partita.

Se c’è una persona da cacciare devo essere io, la contestazione è giusta, le colpe sono mie, non di altri. Se spendi cosi tanto e stai cosi in basso in classifica la colpa è mia. Non vedo colpevoli al di fuori di me, la squadra segue Stefano, lo stadio non ci dà una mano per come siamo messi, non riusciamo nemmeno a mettere 22 mila persone dentro. Oggi la squadra ha fatto la partita che doveva fare, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, nel secondo tempo abbiamo iniziato bene”