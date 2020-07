Pradè: “Questa vittoria è una boccata d’ossigeno. Non meritiamo questa posizione in classifica”

“Questa vittoria è una boccata d’ossigeno – ha detto Daniele Pradè ai canali ufficiali viola -, spero sia la svolta per un buon finale di campionato, dovevamo chiudere la gara prima. Grande prestazione dei ragazzi, si sono sacrificati, sono contento per Cutrone e Duncan, per Terracciano che si è fatto trovare pronto. Partita ostica, abbiamo dimostrato che non meritiamo di avere questa classifica. Dobbiamo valutare le condizioni di Ribery, Pezzella non l’avremo contro il Cagliari ma vogliamo vincere”.