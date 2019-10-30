Pradè: "Non è vero che manca una punta, abbiamo Boateng, Pedro e Vlahovic"

Queste alcune parole del direttore sportivo Daniele Pradè in zona mista dopo Sassuolo-Fiorentina: "Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e sono contento per i ragazzi che hanno gio...

Queste alcune parole del direttore sportivo Daniele Pradè in zona mista dopo Sassuolo-Fiorentina: "Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e sono contento per i ragazzi che hanno giocato poco, sono felice per Venuti che ha giocato bene, sono contento per il presidente che non aveva mai vinto la Fiorentina vincere. Non abbiamo vinto contro la Lazio ci siamo rifatti oggi. Siamo felici. Non c’è l'attaccante centrale? Ne abbiamo tre Boateng, Vlahovic e Pedro e poi abbiamo Ribery e Chiesa".