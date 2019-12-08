Pradè: "Montella confermato fino alle prossime sfide contro l'Inter e la Roma, poi..."

Daniele Pradè ha parlato dopo la partita contro il Torino: "L’approccio alla partita è stato sbagliatissimo, se devo prendere un aspetto positivo e che ci deve rincuorare è stata la voglia della squad...

Daniele Pradè ha parlato dopo la partita contro il Torino: "L’approccio alla partita è stato sbagliatissimo, se devo prendere un aspetto positivo e che ci deve rincuorare è stata la voglia della squadra di rientrare in partita. Vediamo cosa succede nelle prossime due partite, l’allenatore non è uno stupido, vede anche lui cosa succede in campo. Ci manca quella sicurezza che avevamo ad inizio stagione. Con Inter e Roma Montella sarà in panchina, poi dopo vedremo. Il mercato? Certo, se ci saranno opportunità ci muoveremo, bisogna vedere se queste opportunità ci saranno. Non è retorica ma si tratta di un mercato molto difficile"