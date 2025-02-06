Pradè: "Grazie eroici, questo ho scritto ai ragazzi. A Palladino dico di rimanere così anche a San Siro"

Intervenuto ai canali ufficiali viola, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato così dopo il 3-0 all'Inter: "Serata stupenda, ai ragazzi ho fatto una mega scritta 'Grazie, eroi...

Intervenuto ai canali ufficiali viola, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato così dopo il 3-0 all'Inter: "Serata stupenda, ai ragazzi ho fatto una mega scritta 'Grazie, eroici' perché è stata una partita stranissima che avevamo sofferto per il problema di Edoardo. Eravamo in 12, i titolari più Moreno, perché Cataldi e Colpani non erano considerabili perché si erano allenati solo ieri. E' stato emozionante, li ringrazio tutti a nome del presidente per questa grandissima prova. Queste sono le partite in cui conta il cuore. L'atteggiamento? Ripartivamo sempre, anche nel primo tempo abbiamo avuto palle gol incredibili con Kean e Dodò, ma sono contento per calciatori che hanno giocato meno come Richardson, Mandragora e Parisi che hanno messo il cuore. Ma potrei citarli tutti e undici. Beltran non lascia nulla, Ranieri è una certezza, ma tutti sono stati emozionanti. La vittoria ci dà energia, adesso si aggregano i nuovi, cercheremo di recuperare Adli e Gudmundsson.. Ma al mister dico di rimanere così anche a San Siro, ripartire con la formazione identica di oggi. Mi aspettavo anche Harder e Rubino da un momento all'altro. E ringrazio il Franchi, perché ha capito benissimo la nostra sofferenza e la nostra partita che doveva essere d'attesa. L'Inter forse è rimasta sorpresa dal nostro atteggiamento, generosità e dallo spirito di sacrificio, li troveremo davvero arrabbiati lunedì. Bove? Non ci ha mai lasciato, è sempre presente con la squadra, è un calciatore, è un atleta e noi nella testa abbiamo l'obiettivo che guarisca e che stia bene".

DODÔ: “DOBBIAMO ARRIVARE IN CHAMPIONS LEAGUE, È IL NOSTRO OBIETTIVO. COSÌ POSSIAMO FARCELA”

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