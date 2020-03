Nella chat di gruppo della Fiorentina i calciatori viola non parlano di calcio, contratti o di allenamenti bensì chiedono info su problemi pratici e su chi all’interno dello staff viola sta combattendo contro il coronavirus, sognano speranze. Pradè fa un po’ il confessore mantenendo in collegamento tutti i componenti della squadra e cercando di coordinare i loro sentimenti, non solo il ds viola questo compito spetta anche a Giancarlo Antognoni, anche lui in quarantena dopo la trasferta di Udine. Lo riporta La Nazione.