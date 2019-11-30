Pradè: "Dobbiamo prenderci questi tre punti pesanti. Il Lecce è un avversario difficilissimo"
Queste le parole rilasciate dal ds Daniele Pradè prima di Fiorentina-Lecce: "La Fiorentina dovrà mettere in campo testa, gambe e cuore per prendersi questi tre punti, sono pesanti e fondamentali. Lecc...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 21:25
Queste le parole rilasciate dal ds Daniele Pradè prima di Fiorentina-Lecce: "La Fiorentina dovrà mettere in campo testa, gambe e cuore per prendersi questi tre punti, sono pesanti e fondamentali. Lecce avversario difficile. Chiesa è un calciatore forte, sta lavorando per tornare presto in squadra, lo aspettiamo tutti".