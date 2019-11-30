Pradè: "Dobbiamo prenderci questi tre punti pesanti. Il Lecce è un avversario difficilissimo"

Queste le parole rilasciate dal ds Daniele Pradè prima di Fiorentina-Lecce: "La Fiorentina dovrà mettere in campo testa, gambe e cuore per prendersi questi tre punti, sono pesanti e fondamentali. Lecc...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2019 21:25

Pradè in conferenza stampa

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