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Pradè: "Dobbiamo prenderci questi tre punti pesanti. Il Lecce è un avversario difficilissimo"

Queste le parole rilasciate dal ds Daniele Pradè prima di Fiorentina-Lecce: "La Fiorentina dovrà mettere in campo testa, gambe e cuore per prendersi questi tre punti, sono pesanti e fondamentali. Lecc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 21:25
Pradè: "Dobbiamo prenderci questi tre punti pesanti. Il Lecce è un avversario difficilissimo" - Pradè in conferenza stampa
Pradè in conferenza stampa
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Queste le parole rilasciate dal ds Daniele Pradè prima di Fiorentina-Lecce: "La Fiorentina dovrà mettere in campo testa, gambe e cuore per prendersi questi tre punti, sono pesanti e fondamentali. Lecce avversario difficile. Chiesa è un calciatore forte, sta lavorando per tornare presto in squadra, lo aspettiamo tutti".

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