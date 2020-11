Pradè: “Siamo distrutti psicologicamente. La prestazione ha messo in evidenza le nostre problematiche”

Il Ds Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni del canale mediatico ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole:

BENEVENTO “In questo momento siamo distrutti psicologicamente ed emotivamente. La prestazione non ci sta che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in difficoltà col Benevento bravo a chiudere ogni spazio. Dispiace per tutti, per i tifosi e per il presidente. Non possiamo mollare, dobbiamo lavorare duramente e tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Per un dirigente assieme alla società aiutare la squadra e l’allenatore ad uscirne”.

COPPA ITALIA “In questo momento deve venire fuori il senso d’appartenenza, dobbiamo dare il 1000×1000. Prandelli ha lavorato durante su ogni aspetto, credo nel suo lavoro e porterà benefici. Ora tocca a noi, non ci sono scuse. Dobbiamo rimboccarci le maniche di dimostrare che non siamo questi over una squadra che calcia due volte in porte”

